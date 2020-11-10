Признаки коронавируса: ученые выделяют семь групп симптомов COVID-19

Признаки коронавируса: учёные выделили 7 групп симптомов COVID-19.

Группа медиков из Венского университета исследовала биоматериалы более 200 больных коронавируссом людей, часть которых находились на самой ранней стадии болезни, а другая часть - уже на пороге выздоровления. После респондентов опросили. Затем эксперты структурировали полученную информацию и в результате получилось 7 групп симптомов ковида в соответствии с пораженными внутренними органами.

В первую группу включили проблемы с дыхательными путями, причем среди основных симптомов выступали двусторонняя пневмония и одышка. Впрочем, эти симптомы были известны еще с начала пандемии, поэтому здесь ученые ничем не удивили.

Вторая группа включила в себя признаки гриппа вроде лихорадки, чихания, сильного кашля и заложенности носа, озноба и утомляемости.

Третья - с симптомами простуды: ринитом, сухостью в горле и чиханием.

В четвертой присутствуют боли - в суставах и мышцах.

В пятой - признаки воспаления глаз и слизистых оболочек носа и рта.

К шестой отнесли проблемы с желудочно-кишечным трактом вместе с диареей, тошнотой и даже головной болью.

Седьмая группа объединила потерю обоняния и вкуса. Причем, как указал один из авторов работы, Винфрид Пикль, подобные признаки проявляются обычно у людей с «молодой иммунной системой».

Медики подчеркивают: любой симптом заслуживает внимания. Поэтому важно слушать свой организм и своевременно выявить заражение коронавирусом, чтобы максимально уберечься от негативных последствий.