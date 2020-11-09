Врачи назвали два эффективных продукта против коронавируса COVID-19

Вчера, 22:49

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Врачи назвали два эффективных продукта против коронавируса COVID-19

Названы два эффективных продукта против COVID-19.

По мнению врачей два вполне обычных продукта показали поистине волшебный эффект при лечении тяжелой формы коронавируса. Речь идет о меде и черном тмине.

Группа ученых из разных стран недавно проводила клинические исследования комбинации мед-черный тмин на предмет лечебного эффекта в борьбе с COVID-19. Оказалось, что эти средства имели чудодейственный эффект даже при наличии у больного средней или тяжелой формы ковида. Об этом сообщает издание Medrxiv со ссылкой на результаты научной работы.

Во время эксперимента одна группа добровольцев с диагностированной «короной» ежедневно принимала по 1 гр меда и 80 мг на килограмм собственного веса черного тмина. Вторая группа больных людей получала лишь плацебо. 

В итоге у первой группы респондентов на 3-й и на 7-й дни облегчились симптомы средней и тяжелой формы заболевания. И даже вирус из организма вывелся раньше - на 4 дня, чем у пациентов, лечащихся плацебо. 

Резюмируя результаты своих исследований, эксперты  отметили, что одновременное употребление меда с черным тмином не дало никаких побочных эффектов. Вместе с тем каждый из них может приниматься больным как самостоятельный продукт, а может - в сочетании с другими методами лечения ковида.

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