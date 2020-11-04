Обнаружена скрытая материя во Вселенной

Вчера, 19:04

Ольга Громова

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Обнаружена скрытая материя во Вселенной

Астрофизики Университета Париж-Сакле (Франция), прибегнув к методу суммарного рентгеновского излучения, обнаружили на просторах Вселенной скрытую материю, которая составляет порядка 40 процентов барионного вещества. Сообщение об этом появилось на страницах журнала Astronomy & Astrophysics.

Ученые воспользовались статистическим анализом распределения материи в так называемых галактических нитях. Так называют заполненные газом структуры в космосе, которые соединяют скопления галактик.

Принято считать, что в этих волокнах в виде диффузного газа содержится большая часть барионной материи Вселенной. Однако сложность в том, что у этого газа очень слабое излучение. Как результат, практически половина вещества оставалась необнаруженной.

Однако благодаря суммарному рентгеновскому излучению 15 тысяч космических волокон длиной 300-100 миллионов парсек, которое регистрировалось космическими телескопами, скрытая материя все же была обнаружена.

Астрофизики при этом использовали корреляцию между положением волокон и интенсивностью излучения с тем, чтобы можно было не только определить количество вещества в нити, но и измерить температуру диффузного газа.

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