Названы способы повышения производительности компьютера

Сегодня, 17:12

Ольга Громова

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Названы способы повышения производительности компьютера

«Медленный» компьютер может стать более резвым, если снизить нагрузку на процессор и память.

В жизни каждого владельца ПК бывают моменты, когда некогда шустрый компьютер вдруг становится тугодумом, зависает, некоторые процессы обрабатывает слишком долго. В этом случае стоит поспешить и кое-что предпринять. К примеру, сократить количество приложений и программ в автозагрузке - те, которые запускаются одновременно с операционкой, советует британское издание Business Insider. Особенно важно убрать из автозагрузки «тяжелые программы».

Часто компьютер тормозит из-за слишком большого количества вкладок в браузере - так вот, их стоит уменьшить. Это сразу снизит нагрузку на оперативную память. 

Также не стоит забывать регулярно проверять свой ПК на вирус. Проще всего активировать функцию автоматического сканирования в антивирусе.

Еще один способ - регулярная перезагрузка компьютера. В наши дни к ней уже редко кто прибегает, поскольку у современных ПК и размер оперативной памяти больше, и процессоры помощнее. Но эксперты советуют для получения максимальной производительности перезагружать устройство не менее одного раза в несколько дней.

Если ничего из перечисленного выше не вывело компьютер из состояния «тормозов», можно применить USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти посредством функции ReadyBoost в операционной системе Windows 10. Работу облачных хранилищ, таких, как OneDrive, стоит приостановить.

Ну и самый беспроигрышный способ заставить компьютер стать производительнее - купить для него твердотельный накопитель или SSD. По скорости они значительно превосходят привычные жесткие диски.

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