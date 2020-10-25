Apple может разработать собственный поисковик

Сегодня, 18:22

Анна Лисова

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Apple может разработать собственный поисковик

Apple ускорила работу над собственным поисковым сервисом, пишет Financial Times.

Как отметил осведомленный источник, после обновления операционной системы iOS Apple начала показывать собственные поисковые результаты и давать прямые ссылки на сайты, когда пользователи вводят запросы в поиск на главном экране смартфона. Ранее эти операции осуществлялись через сервисы Google.

FT отмечает, что Apple продолжает искать инженеров, которые специализируются на поисковых системах, которые смогут «определить и реализовать архитектуру новаторской поисковой технологии Apple». В этой компании с 2018 года работает также бывший руководитель поисковых служб Google Джон Джаннадреа. 

Эксперты также заметили, что компания активно обрабатывает и анализирует поисковые запросы пользователей. Это может указывать на то, что идет сбор  данных  владельцев iPhone, что позволит улучшить работу поискового сервиса. 

На сегодняшний день в iPhone по умолчанию используется Google, о чем между компаниями было достигнуто соглашение. И это стало поводом для того, чтобы Минюст США обвинил Google в монополизме. 

 

 

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