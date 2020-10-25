Эксперт Гриценко рассказал, как могут обмануть в сервисе при ремонте смартфона

Сегодня, 17:42

Анна Лисова

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Эксперт Гриценко рассказал, как могут обмануть в сервисе при ремонте смартфона

О том, как могут обманывать клиентов в сервисах по ремонту смартфонов, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Он отметил, что основным видом мошенничества сейчас является подмена работающих запчастей и введение клиента в заблуждение по степени серьезности поломки. Такие манипуляции позволяют получить с клиента больше денег за ремонт, пишет «Прайм».

Эксперт привел пример, когда в сервис обращается клиент, которому необходимо отремонтировать гаджет от Apple. Если сервис не аккредитованный, то оригинальных запчастей там не будет. Но, тем не менее, нередко мастера могут уверять в обратном.

Также клиента могут обмануть, сообщив о том, что были проделаны некоторые работы, о которых не шла речь изначально. В этом случае клиент в полном праве отказаться от оплаты услуг, добавляет он.

В сервисном центре не стоит сообщать Apple ID или пароль от учетной записи Google даже если гаджет клиент продает. Сейчас, чтобы продать устройство по запчастям, его не нужно отвязывать от учетной записи. Скорее всего, гаджет планируют перепродать.

По словам Гриценко, лучше все же обращаться в официальные сервисные центры. Но если такой возможности нет, то следует тщательно подобрать мастерскую, проанализировав доступную о ней информацию.

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