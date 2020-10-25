Nokia возглавляет рейтинг самых надежных производителей смартфонов

По данным исследовательского центра Counterpoint Research, финская транснациональная компания Nokia возглавляет топ рейтинга самых надежных смартфонов. Вопреки ожиданиям, производитель Xiaomi не вошел даже в тройку лидеров, заняв лишь пятую строчку рейтинга, информирует «ITZine».

Отмечается, что отбор компаний происходил согласно четырем основным критериям — надежности программного обеспечения, наличия обновлений для системы безопасности, качества сборки и рекомендаций для использования в корпоративных целях.

«В результате тщательного анализа лидирующую позицию уже второй год подряд занял производитель Nokia, имеющий высокое конкурентное преимущество на фоне других Android-устройств», - заявил вице-президент и директор по исследованиям компании Counterpoint Research Питер Ричардсон.

Он сообщил, что 98% существующих на рынке устройств с ОС Android до сих пор выпускают обновления для программного обеспечения и системы безопасности нерегулярно либо не делают этого вовсе. Серьезным преимуществом для производителя Nokia эксперт назвал то, что компания обновила в 2020 году все свои актуальные смартфоны до Android 10. Помимо более быстрого выпуска обновлений для системы безопасности и программного обеспечения, Питер Ричардсон сообщил, что смартфоны Nokia сделаны из более качественных материалов и имеют больший срок эксплуатации.

Согласно составленному рейтингу самых надежных производителей смартфонов, второе место заняла китайская компания OnePlus, третье — южнокорейский производитель Samsung, четвертое — китайская продукция Realme. По данным Counterpoint Research, у многих из 10 ведущих производителей смартфонов нет четкой стратегии оповещения пользователей о том, будут ли их устройства получать обновления. Тем не менее это важно, поскольку обновления позволяют дольше пользоваться смартфонами и без опаски полагаться на них.