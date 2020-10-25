Пользователи жалуются на проблемы корпуса новых iPhone 12

В Сети пользователи делятся проблемами с использованием новых iPhone 12.

Как оказалось, этот смартфон получил корпус с довольно острыми краями, и некоторые из владельцев гаджета порезались об него.

Дизайн iPhone 12 схож с дизайном iPhone 4 и iPhone 5. Его корпус менее скруглен, чем несколько предыдущих поколений, и напоминает гаджеты первых выпусков.

А поскольку iPhone 12 намного больше старых смартфонов, то держать его в руке не так уж и просто. Как отметил один из известных китайских блогеров, в таком формате смартфон стал неудобным. И его поддержали многие владельцы недавно вышедшего iPhone 12. Они подтверждают, что смартфон не только громоздкий, но и травмоопасный, поскольку его грани оказались излишне острыми.

Новоиспеченные владельцы iPhone 12 делятся снимками с порезами на пальцах и ладонях, которые появились при использовании этого смартфона.

Не все поверили в эти заявления, утверждая, что подобные травмы при использовании гаджета получить нельзя.