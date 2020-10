Названо 21 вредоносное приложение для Android-смартфонов

Разработчики ОС Android и исследователи кибербезопасности Avast перечислили топ-самых опасных приложений для операционной системы. Отличительной особенностью таких приложений была названа постоянная назойливая реклама, переход по которой может спровоцировать заражение устройства различными вирусами.

Разработчики отметили, что в некоторых приложениях вирусная реклама является скрытой, что только увеличивает небезопасность для ОС Android. Специалисты из компании Avast сообщили, что зачастую такие программы маскируются под безобидные игры. Всего было перечислено 21 приложение со скрытой угрозой. Это Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack, Assassin Legend, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, а также Cream Trip и Props Rescue.

Эксперты отметили, что некоторые из перечисленных программ пользователи Google Play Market загрузили уже почти 8 миллионов раз, и, несмотря на многочисленные жалобы разработчиков, 19 из таких приложений все еще доступны для скачивания.

«В сентябре мы зафиксировали распространение рекламного вируса через популярнейшее приложение TikTok. Именно популярность соцсетей делает их привлекательной рекламной площадкой, в том числе и для киберпреступников, ориентированных на более молодую аудиторию», - рассказал аналитик по угрозам в Avast Якуб Вавра.

Он посоветовал всем пользователям ОС Android быть бдительными при загрузке приложений на свои устройства — тщательно проверять профиль программ, читать отзывы и внимательно давать соглашение на разрешения, которые при установке требует конкретное приложение.