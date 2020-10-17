Определен главный недостаток нового iPhone 12 от Apple

13 октября американская компания Apple презентовала новую модель смартфонов iPhone 12. Эксперты издания The Verge уже успели обнаружить главный недостаток нового устройства. Время автономной работы смартфона оказалось крайне низким.

Свое мнение высказал редактор издания Нилай Патель. По его словам, iPhone 12 Pro будет работать намного меньше при использовании 4G и 5G. Для тестирования устройства журналист специально поехал в Нью-Йорк, чтобы испытать 5G сеть, так как существует она только там. Оказалось, что через 2,5 часа экранного времени заряд смартфона опустился до 18%.

Патель отметил, что энергозатратность сетей mmWave (миллиметрового диапазона) гораздо выше расхода обычной сети 5G.

Еще одни американские журналисты также отметили сильную энергозатратность смартфонов iPhone 12. Те предупредили, что из данной серии более всего проработает только Pro Max. По итогам тестирования самым главным недостатком новой серии смартфонов Apple стала низкая автономность.

Так, Нилай Патель напрямую обратился к разработчикам устройства для прояснения ситуации с низкой автономностью. Те заключили, что по ожиданиям компании аккумулятор iPhone 12 должен работать весь день.

Напоследок журналист сравнил показатели автономности iPhone 11 и 12. Оказалось, что первый имеет более высокие показатели работы аккумулятора, чем новый флагман.