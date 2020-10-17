Назван лучший антивирус для ОС Windows

Windows Defender («Защитник Windows») и некоторые другие антивирусные программы могут считаться лучшим антивирусным решением для компьютеров на операционной системе Windows от Microsoft. Об этом сообщило агентство Av-Test.

Сотрудники лаборатории протестировали несколько программ, разработанных специально для обнаружения вирусов и программ-шпионов, и на основе совокупности нескольких показателей назвали лучшие из них.

В списке лучших оказались восемь антивирусных продуктов, в том числе Windows Defender («Защитник Windows»), AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, McAfee, NortonLifeLock и «Антивирус Касперского».

Av-Test сообщает, что эти антивирусные программы, которые имеют право называться лучшие, получили от экспертов максимальное количество баллов - 18.

С точки зрения безопасности компьютера, влияния на производительность ПК и с учетом удобства использования им было выставлено по шесть баллов.

Вышеперечисленной восьмерке лишь немного уступили такие программы, как Avast, AVG, Bitdefender и BullGuard. Они набрали по 17,5 баллов. Специалисты их также советуют устанавливать на ПК под управлением Windows.

Напомним, «Защитник Windows» не надо покупать отдельно или где-то скачивать - это встроенный в операционную систему антивирус от

Microsoft.

В прошлом месяце поступила информация о том, что в этом продукте обнаружена брешь, которая позволяет злоумышленника установить вредоносные программы. Речь шла о «дыре» в системе безопасности, которая позволяла использовать командную строку MpCmdRun.exe для инсталляции неподтвержденных приложений.