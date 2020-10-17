Названы отличия между российской и американской версией iPhone 12

Сегодня, 08:10

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Названы отличия между российской и американской версией iPhone 12
iPhone 12

13 октября американская компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12. Производители сообщили о том, что между аппаратами для Европы и для России будет небольшая разница. А точнее, европейские смартфоны получат на корпусе специальную маркировку. 

Так, разработчики заявили, что модели iPhone 12 для европейского рынка будут отмечены гравировкой сбоку корпуса. Маркировка будет состоять из двух букв – СЕ, которые означают, что продукт соответствует стандартам Европейского союза. Также такой отметки не будет на смартфонах, которые продаются в стране-производителе.

Известно, что ранее компания Apple также наносила такие гравировки, однако они находились на задней панели корпуса. А теперь ее перенесли на боковую грань. Эксперты утверждают, что маркировка СЕ считается обязательной для выпуска товара в страны Европейского союза.

Кроме того, стало известно, что смартфон, который будет реализовываться конкретно в США, будет оснащен специальным окошком для приема 5G. Отметим, что такой функции не будет в российской версии. Все потому, что модель, сделанная для США, поддерживает миллиметровый диапазон.

По каким-то закономерностям оказалось, что в некоторых странах в комплекте со смартфоном будут идти проводные наушники. Одними из таких счастливчиков стали жители Франции. Большинство аппаратов будут продаваться без наушников и зарядного адаптера.

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