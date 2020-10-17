Разработчик IT-систем дал россиянам инструкцию по защите от слежки через смартфон

Эксперт по информационной безопасности рассказал, каким образом обезопасить себя от кражи персональных данных со смартфона. Глава IT-отдела "Рексофт" Евгений Черток сообщил, что практически каждое установленное приложение может передавать различные секретные данные на другие сервера, информирует «ПРАЙМ».

Как отметил Черток, тотальную слежку может осуществлять даже безобидное приложение погоды.

«Почти все установленные на смартфоне приложения следят за активностью пользователя, анализируют трафик и историю поисковых запросов. Эти данные потенциально могут обрабатываться и продаваться определенным компаниям в рекламных целях», - рассказал разработчик.

Он подчеркнул, что в основном отсылаются данные о местоположении устройства и поисковые запросы: такую информацию легко добыть, ведь многие приложения при установке требуют предоставить доступ к камере, микрофону, списку контактов или сообщениям.

«Сейчас такая эпоха всеобщей цифровизации, что сохранить хотя бы какую-то приватность и анонимность личных данных для пользователя практически нереально», - сказал эксперт.

Он посоветовал попробовать отключить геолокацию и систему bluetooth на устройстве, чтобы меньше личных данных попадало на сервер.

«Проблема в том, что как только вы включите эти функции, к вашим данным сразу же откроется свободный доступ», - пояснил Черток.

Он отметил, что полностью обезопасить себя от кражи персональных данных вряд ли удастся, но можно уменьшить такой доступ для приложений, регулярно отключая мобильный интернет, wi-fi и bluetooth.