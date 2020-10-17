Разработчик IT-систем дал россиянам инструкцию по защите от слежки через смартфон

Эксперт по информационной безопасности рассказал, каким образом обезопасить себя от кражи персональных данных со смартфона. Глава IT-отдела "Рексофт" Евгений Черток сообщил, что практически каждое установленное приложение может передавать различные секретные данные на другие сервера, информирует «ПРАЙМ».
Как отметил Черток, тотальную слежку может осуществлять даже безобидное приложение погоды.
Он подчеркнул, что в основном отсылаются данные о местоположении устройства и поисковые запросы: такую информацию легко добыть, ведь многие приложения при установке требуют предоставить доступ к камере, микрофону, списку контактов или сообщениям.
Он посоветовал попробовать отключить геолокацию и систему bluetooth на устройстве, чтобы меньше личных данных попадало на сервер.
Он отметил, что полностью обезопасить себя от кражи персональных данных вряд ли удастся, но можно уменьшить такой доступ для приложений, регулярно отключая мобильный интернет, wi-fi и bluetooth.
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