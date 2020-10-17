Появилось видео распаковки нового iPhone 12 Pro

Сегодня, 13:02

Ольга Громова

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Появилось видео распаковки нового iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro

В сети появилось видео распаковки нового смартфона IPhone 12 Pro. На YouTube его выложил известный сетевой инсайдер Ben Geskin.

Он показал в кадре новый «яблочный» смартфон в графитовом цвете. На его же канале показан и процесс распаковки гаджета в синем цвете.

Ранее пользователь Ice Universe показал iPhone 12 и iPhone 12 Pro на фото в разных оттенках. Актуальная линейка гаджетов будет доступна в пяти цветовых вариациях: красном, черном, синем, мятном и белом. А 12 Pro в Купертино сделали в двух цветах — графитовом и голубом.

Напомним, смартфоны нового поколения Apple представила 13 октября - презентация из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки прошла в режиме онлайн.

Отметим, что iPhone 12 по-прежнему продолжают впечатлять ценой. Их стоимость берет разбег с отметки 69 990 рублей за mini-версию устройства, и финиширует на отметке 109 990 рублей за старшую модель линейки.

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