Apple сделала шаг назад: стало известно, какие на самом деле аккумуляторы у iPhone 12

Корпорация Apple установила традицию не раскрывать точные параметры батарей своих мобильных аппаратов. Производитель лишь указывает в характеристиках время автономной работы. По этой причине некоторые эксперты и просто любители ежегодно после осенней презентации гаджетов нового поколения стремятся выяснить, какие же аккумуляторы на этот раз поставили в Купертино.

Если сравнивать с прошлогодней линейкой, все выглядит на бумаге более-менее прилично - заявленное время работы не уступает прошлым поколениям смартфонов Apple. Исключением стал лишь один гаджет - компактный iPhone 12 mini (всего 15 часов). Для сравнения: у iPhone 11 это 17 часов.

Но сегодня стали известны точные емкости батарей «яблочных» гаджетов нового поколения. Они появились в базе бразильского регулятора ANATEL, сообщает ixbt.com.

Итак, у iPhone 12 mini батарея на 2227 мА·ч, а у iPhone 12 - на 2815 мА·ч. У iPhone 11 емкость аккумулятора 3110 мА·ч. Фактически, батарея у него будет получше iPhone 12 mini и iPhone 12.

Информация по iPhone 12 Pro не раскрывается, но, если прибегнуть к летней информации инсайдеров, можно предположить, что она будет в пределах 2775 мА·ч.

У ?iPhone 11? Pro шел аккумулятор на 3046 мА·ч, а у iPhone 11 Pro Max — на 3969 мА·ч.

Казалось бы, в Купертино сделали шаг назад по емкости аккумуляторов, «откатывая» их. Но на время автономной работы гаджетов батареи со сниженной емкостью влияния не оказали благодаря тому, что производитель перешел на более эффективную платформу A14 Bionic.