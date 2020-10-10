В России начались продажи смартфонов по 9 тысяч рублей

Сегодня, 11:24

Александр Зуев

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В России начались продажи смартфонов по 9 тысяч рублей

В России появились недорогие смартфоны - гаджеты вьетнамского бренда Vsmart. Презентация Joy 3+ состоялась в сентябре и тогда стоимость устройства составила 9990 рублей, но в октябре стало известно о снижении цены. Сейчас  смартфон  можно приобрести за 8888 рублей.

Несмотря на достаточно невысокую стоимость, у новинки сравнительно неплохие характеристики. Так, гаджет снабжен 8-ядерным процессором модели 632 семейства Snapdragon, аккумулятором на 5000 мАч. В  Joy 3+ также использован NFC-чип. Смартфон располагает 4 Гб оперативной памяти, а встроенная память занимает 64 Гб. Устройство получило экран с разрешением HD+ и диагональю 6,5 дюйма, селфи-камеру на 8 Мп, основную камеру с тремя датчиками на 13, 8 и 2 Мп, порт USB Type-C,  сканер отпечатков пальцев и возможность быстрой зарядки мощностью 18 Вт.  Как видим, в плане характеристик вьетнамский смартфон можно расценивать как вполне достойное устройство по доступной цене, пишет dgl.ru.

Действие специальной цены – 8,9 тысячи рублей – на гаджет от вьетнамского производителя будет длиться до 18 октября. 

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