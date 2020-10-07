Появился список игр без обратной совместимости с PS 5

Сегодня, 09:07

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Появился список игр без обратной совместимости с PS 5

Японская компания Sony рассказала об играх, которые будут не совместимы с новой приставкой PlayStation 5. Об этом сообщает «Игромания».

Хорошей новостью является то, что практически вся библиотека с более 4 тысячью наименования на PlayStation 4 будет доступна и на новой игровой приставке. Однако 10 игр все же станут исключением.

Также плюсом является то, что новая система PS5 будет гораздо мощнее предыдущей консоли, что позволит выглядеть большинству проектов намного лучше. В первую очередь это касается игр Monster Hunter: World и Sekiro: Shadows Die Twice.

Все сохранения с предыдущей консоли на новую можно перенести через Wi-Fi, облако PS Plus или USB-накопитель.

Вместе с этим представители Sony сообщили об ограничениях в режиме обратной совместимости на PS5. Например, вместо меню Share теперь будет меню Create, а HDR будет включен автоматически. Не будут поддерживаться функции «Турниры» и «Второй экран».

А вот список игр, которые теперь не будут доступны на новой консоли. Ими стали DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, Shadow Complex Remastered, We Sing, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, Joe's Diner, Hitman Go: Definitive Edition, Robinson: The Journey, Shadwen и Just Deal With It.

Действительно, видимых преимуществ у новой консоли будет достаточно много. Представители компании надеются, что невозможность запустить несколько игр не омрачит их впечатления о новой приставке.

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