Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

Сегодня, 13:51

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Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

Специалисты в области информационных технологий и безопасности сети рассказали о том, какие изменения в самостоятельной настройке телефона могут привести к серьезным сбоям в работе гаджета. Руководитель центра цифровой экспертизы Антон Куканов сообщил, что особо небезопасными являются функции универсального доступа и блокировки вызовов, информирует «ПРАЙМ».

Антон Куканов привел общие рекомендации для среднестатистического пользователя, которые помогут обезопасить владельца гаджета от внешнего взлома устройства либо предотвратят поломку смартфона. 

«Есть одно простое правило — если пользователь не до конца понимает, как работает конкретная функция, лучше ничего не трогать в ее настройках и не изменять налаженный процесс», - заявил эксперт. 

Особо опасными для самостоятельной настройки он назвал функции «Блокировка входящих вызовов» и «Универсальный доступ». 

«Если неопытный пользователь что-то изменит в таких функциях, он попросту может лишиться возможности получать входящие звонки, а также столкнется с серьезной проблемой в интерфейсе устройства», - отметил Куканов. «Не нужно рисковать безопасностью ради расширения функциональных возможностей какой-либо системной программы. Опасность заключается в возможных последствиях неумелой настройки: есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, потерять гарантию на устройство, получить проблемы с обновлениями, в конце концов стать жертвой утечки данных», - рассказал Куканов. 

Также он посоветовал не отключать функцию «Пароли» для доступа к устройству и «Локатор», ведь в случае потери гаджета эти системы помогут определить местонахождение пропавшего смартфона.

Специалист подчеркнул, что указанные рекомендации он приводит конкретно для обычных пользователей смартфонов, которые не имеют опыта в понимании внутренних процессов гаджета. Для продвинутых пользователей эксперт порекомендовал внимательно читать инструкции каждой конкретной функции смартфона, прежде чем адаптировать настройку под свой запрос.

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