Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

Специалисты в области информационных технологий и безопасности сети рассказали о том, какие изменения в самостоятельной настройке телефона могут привести к серьезным сбоям в работе гаджета. Руководитель центра цифровой экспертизы Антон Куканов сообщил, что особо небезопасными являются функции универсального доступа и блокировки вызовов, информирует «ПРАЙМ».
Антон Куканов привел общие рекомендации для среднестатистического пользователя, которые помогут обезопасить владельца гаджета от внешнего взлома устройства либо предотвратят поломку смартфона.
Особо опасными для самостоятельной настройки он назвал функции «Блокировка входящих вызовов» и «Универсальный доступ».
Также он посоветовал не отключать функцию «Пароли» для доступа к устройству и «Локатор», ведь в случае потери гаджета эти системы помогут определить местонахождение пропавшего смартфона.
Специалист подчеркнул, что указанные рекомендации он приводит конкретно для обычных пользователей смартфонов, которые не имеют опыта в понимании внутренних процессов гаджета. Для продвинутых пользователей эксперт порекомендовал внимательно читать инструкции каждой конкретной функции смартфона, прежде чем адаптировать настройку под свой запрос.
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