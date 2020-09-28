«Алиса» научилась помогать с готовкой

Сегодня, 17:36

Ольга Громова

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«Алиса» научилась помогать с готовкой

Голосовой ассистент «Алиса» научилась помогать с готовкой. В умных колонках появились интерактивные рецепты кулинарных блогеров, которые она поддерживает. «Алиса» уже может зачитать тот или иной рецепт пошагово. Если возникнет необходимость, пользователь может задать ей уточняющие вопросы - голосовой помощник раскроет детали приготовления.

На данный момент воспользоваться помощью «Алисы» можно при приготовлении борща, сырников, шарлотки и еще нескольких десятков различных блюд.

Чтобы она помогла, достаточно обратиться к ней: «Алиса, давай приготовим ... (название блюда)» или «Алиса, как готовить борщ?».

Ассистент тут же выдаст список необходимых ингредиентов и объяснит, что необходимо сделать на том или ином этапе.

«Алиса и ранее могла зачитывать рецепты из Сети, но мы решили пойти дальше и сделать их интерактивными. Для этого выбрали простые и в то же время интересные авторские рецепты, по которым каждый сможет приготовить что-нибудь вкусное. Голосовые инструкции гораздо удобнее, чем заглядывать в смартфон или кулинарную книгу», — рассказал руководитель продукта «Алиса» Андрей Законов.

Издание 4pda.ru отмечает, что для начала готовки даже не обязательно называть рецепт. Можно просто осведомиться у «Алисы», что можно приготовить на завтрак, обед или ужин - она выдаст подходящие варианты. 

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