Голосовой ассистент «Алиса» научилась помогать с готовкой. В умных колонках появились интерактивные рецепты кулинарных блогеров, которые она поддерживает. «Алиса» уже может зачитать тот или иной рецепт пошагово. Если возникнет необходимость, пользователь может задать ей уточняющие вопросы - голосовой помощник раскроет детали приготовления.
На данный момент воспользоваться помощью «Алисы» можно при приготовлении борща, сырников, шарлотки и еще нескольких десятков различных блюд.
Ассистент тут же выдаст список необходимых ингредиентов и объяснит, что необходимо сделать на том или ином этапе.
Издание 4pda.ru отмечает, что для начала готовки даже не обязательно называть рецепт. Можно просто осведомиться у «Алисы», что можно приготовить на завтрак, обед или ужин - она выдаст подходящие варианты.
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