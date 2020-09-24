Google удалил 17 приложений из-за атаковавшего их вируса Joker

Разработчики социальной сети Google Play Store объявили о вирусной атаке на приложения операционной системы Android. Вследствие этого компании пришлось заблокировать 17 программ для загрузки из магазина, сообщает «Anti-Malware.ru».

Как сообщают эксперты компании Zscaler, в Google Play Store были обнаружены несколько Android-приложений, заражённых знаменитым мобильным трояном Joker (иногда его называют Bread). Этот вирус представляет собой некий шпионский софт, маскирующийся под системное приложение и позволяющий оператору осуществлять целый спектр вредоносных операций.

К примеру, в спектр его возможностей входит принудительное отключение Google Play Protect, устанавливание других злонамеренных приложений, генерация фейковых отзывов и отображение навязчивой рекламы. Разработчики Google Play Store также сообщили, что Joker способен перехватывать СМС-сообщения, извлекать список контактов и информацию об устройстве, а также подписывать жертву на платные услуги.

Известно, что Google уже долгое время борется с вирусом Joker, который каким-то чудом постоянно проникает в официальный магазин приложений Play Store. На этот раз обнаружить шпиона и принять оперативные меры помогли специалисты компании ZScaler. По их словам, в сентябре удалось выявить 17 таких образцов в Google Play Store. В общей сложности их загрузили 120 000 раз. Среди наиболее популярных «зараженных» программ эксперты назвали All Good PDF Scanner, Unique Keyboard, Direct Messenger, Private SMS, Style Photo Collage, Desire Translate, Paper Doc Scanner, Blue Scanner.