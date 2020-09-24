Xiaomi представила новейший 8К-телевизор по цене автомобиля

Китайская компания Xiaomi презентовала очередную новинку. Речь о телевизоре Mi TV Lux Ultra, который поддерживает разрешение 8K. Цена устройства впечатляет точно так же, как и количество пикселей, - 7680x4320. Новый телевизор стоит как хороший российский автомобиль.

Диагональ экрана новинки 82 дюйма. Телевизор поддерживает частоту обновления 60 Гц, сделан по технологии Mini LED.

У Mi TV Lux Ultra много различных опций - функционал устройства очень богатый. К примеру, телевизор даже способен подключиться к мобильным сетям пятого поколения 5G. У него имеется поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos и интерфейса Patchwall, имеются порты USB и HDMI 2.1, S/PDIF.

Но при этом стоимость нового телевизора немалая. В Китае он будет продаваться по цене 49999 юаней. А это почти 50 тысяч в российских рублях. За такую цену, как подметили обозреватели одного из отечественных изданий, можно купить трехлетку Lada Granta.