Россиянам рассказали о преимуществах кнопочных телефонов

Вчера, 22:18

Ольга Громова

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Россиянам рассказали о преимуществах кнопочных телефонов

Кнопочные телефоны покупают, преимущественно, для пенсионеров, отчего их даже прозвали «бабушкофонами», а также в качестве дополнения к смартфонам.

Кнопочные телефоны, невзирая на то, что по дизайну и функционалу проигрывают «смартам» и притом значительно, все еще не утратили былую привлекательность в глазах потребителей. Секрет популярности в том, что они очень долго держат заряд и обеспечивают стабильную и устойчивую связь.

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов, беседуя с агентством «Прайм», указал также на их устойчивость к внешним раздражителям, в том числе на перепад.

«Звонилки» незаменимы на природе, во время выездов на пикник. Мало того, что в случае потери их не будет так жалко, как дорогой смартфон, так они еще и лучше ловят связь за городом, где она не всегда устойчивая.

Многие кнопочные телефоны водонепроницаемы, с ними и поплавать можно. При желании можно приобрести «звонилки» с GPS, компасом, эхолотом.

Они пользуются бешеной популярностью среди любителей экстремального отдыха и «тихой» охоты.

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