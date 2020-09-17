iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани

По сообщению MacRumors, скоро поступящие в продажу Iphone 12 будут значительно отличаться от своих предшественников. Их кабели зарядки и синхронизации станут непохожими на ставшие привычными на данный момент, так как изменится вид коннектора. При этом гаджет, скорее всего. лишится стандартного зарядного устройства.

Важным отличием новой модели кабеля окажется его тканевое покрытие, созданное для увеличения срока службы и прочности. До сих пор частыми были жалобы владельцев гаджетов на ненадежность кабеля, который рвался спустя несколько месяцев даже осторожного использования.

Между тем выход на рынки Iphone 12 задерживается. Раньше сообщали, что презентация гаджета будет проведена в сентябре, но вот за неделю до конца месяца о презентации ничего не слышно, предполагается, что она перенесена на октябрь.