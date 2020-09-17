Xiaomi презентовала доступный видеорегистратор с голосовым управлением

Сегодня, 10:25

Ольга Громова

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Xiaomi презентовала доступный видеорегистратор с голосовым управлением

Китайская компания Xiaomi презентовала доступный автомобильный видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition. Стоимость новинки - всего 44 доллара, но при этом она может похвастаться неплохим функционалом и голосовым управлением.

Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition получил корпус квадратной формы, двухдюймовый IPS-дисплей. Примечательно, что камера этого видеорегистратора может записывать видео в разрешении Full HD. Аппаратом поддерживается кодек H.265, благодаря чему можно снизить объем файлов, но при этом без потери качества.

Производитель оснастил новинку сенсором с линейным размером 1/2,9" дюйма и диафрагмой f/2.0, благодаря чему съемка возможна даже в условиях плохой освещенности.

Сверхширокоугольный объектив видеорегистратора с углом обзора 130° предусмотрен для того, чтобы в кадр попало сразу три полосы движения.

Ну и самое главное - регистратор поддерживает интеллектуальное голосовое управление. При этом предварительная разблокировка не требуется.

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