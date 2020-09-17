Россиян предупреждают об опасности голосовых помощников в смартфонах

Сегодня, 07:40

0

Image 16+
Россиян предупреждают об опасности голосовых помощников в смартфонах

Эксперты по информационной безопасности предупредили о возможных рисках при использовании голосовых помощников в мобильных устройствах. Опасность такого сервиса заключается в постоянной фиксации всех данных, озвучивающихся при использовании помощника, которые потом могут использовать компании-производители, сообщает «ПРАЙМ».

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян подчеркнул, что опасными голосовые помощники становятся только в случае их использования. 

«Голосовой помощник прослушивает все, что говорится и происходит рядом. Некоторые полученные им данные могут быть использованы в корыстных целях недобросовестными асессорами — людьми, которые размещают персональные данные для нейросетей», - заявил Оганесян. 
Эксперт подчеркнул, что далеко не всегда асессоры являются сотрудниками компаний-производителей, поэтому и нарушают обязательства конфиденциальности данных клиента. 
«Какие-то провокационные данные, например, публичных людей, могут таким образом даже слить в Сеть для общего доступа», - отметил Оганесян.

Также специалист отметил, что автономные устройства (к примеру, аудиоколонка), собирают, в основном, аудиоданные, а вот голосовые помощники, встроенные в компьютеры или телефоны, имеют доступ ко всем данным операционной системы. 

«Я призываю всех пользователей смартфонов ответственно подходить к использованию голосового помощника и всегда следить, какие данные этот сервис может услышать», - подытожил Ашот Оганесян.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Роскачество опубликовало рейтинг самых популярных смартфонов

17-09-2020, 21:14

Названы смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

17-09-2020, 12:48

В Роскачестве назвали СМС-сообщения, которые никогда нельзя открывать

14-09-2020, 18:36

Эксперты рекомендуют пока не покупать iPhone 11

14-09-2020, 13:13

Искусственный интеллект написал статью о правах искусственного интеллекта

13-09-2020, 20:33

Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

10-09-2020, 15:29

Bloomberg: Apple свои новые айфоны представит только в октябре

9-09-2020, 10:38

Эксперты рассказали, кто звонит и молчит в трубку

8-09-2020, 22:55

В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

8-09-2020, 18:42

LG готовит выход смартфона Wing с уникальным экраном

8-09-2020, 15:06

Назван способ обнаружения камеры с помощью телефона

6-09-2020, 08:49

Сергей Шойгу предупредил об опасности гаджетов

2-09-2020, 15:10

Apple хочет продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года

1-09-2020, 13:13

Полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

30-08-2020, 00:26

Названы причины недолговечного заряда смартфона

28-08-2020, 12:15

Apple перестанет выпускать несколько популярных iPhone: опубликован список моделей

25-08-2020, 21:18

Новый ноутбук Huawei окажется бесшумным

16-08-2020, 22:28

Названо самое неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

15-08-2020, 11:39

В России создан новый способ заряжать смартфоны и гаджеты

11-08-2020, 14:24

Названы «любимые» пароли мошенников

7-08-2020, 21:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров