Россиян предупреждают об опасности голосовых помощников в смартфонах

Эксперты по информационной безопасности предупредили о возможных рисках при использовании голосовых помощников в мобильных устройствах. Опасность такого сервиса заключается в постоянной фиксации всех данных, озвучивающихся при использовании помощника, которые потом могут использовать компании-производители, сообщает «ПРАЙМ».

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян подчеркнул, что опасными голосовые помощники становятся только в случае их использования.

«Голосовой помощник прослушивает все, что говорится и происходит рядом. Некоторые полученные им данные могут быть использованы в корыстных целях недобросовестными асессорами — людьми, которые размещают персональные данные для нейросетей», - заявил Оганесян.

«Какие-то провокационные данные, например, публичных людей, могут таким образом даже слить в Сеть для общего доступа», - отметил Оганесян.

Эксперт подчеркнул, что далеко не всегда асессоры являются сотрудниками компаний-производителей, поэтому и нарушают обязательства конфиденциальности данных клиента.

Также специалист отметил, что автономные устройства (к примеру, аудиоколонка), собирают, в основном, аудиоданные, а вот голосовые помощники, встроенные в компьютеры или телефоны, имеют доступ ко всем данным операционной системы.

«Я призываю всех пользователей смартфонов ответственно подходить к использованию голосового помощника и всегда следить, какие данные этот сервис может услышать», - подытожил Ашот Оганесян.