Абоненты Мегафона теперь могут накапливать неиспользованные минуты

МегаФон запускает опцию «Копилка минут». Отныне абоненты оператора могут накапливать неиспользованные оплаченные минуты, а в будущем, когда возникнет потребность в них сверх стандартного объема пакета, воспользоваться.

Опцию запустили в рамках тарифной линейки #БезПереплат, старт которой был дан весной сего года. Тогда абоненты МегаФона получили возможность накапливать на будущее неиспользованные гигабайты Интернета.

Опция начала пользоваться рекордной популярностью. Абоненты сотового оператора за несколько месяцев скопили порядка 10 тысяч гигабайт. Этого объема достаточно для того, чтобы прослушать онлайн 3 миллиона песен.

Учитывая популярность опции, оператор пошел дальше и решил предоставить своим абонентам возможность собирать не только мегабайты, но и минуты.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Подмечено, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит», - пояснил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Новая опция позволяет клиентам сотового оператора существенно сэкономить на минутах, к примеру, в будни. Использовать их, к примеру, можно в праздники, когда хочется позвонить не только родным и близким, но и друзьям, коллегам по работе.

Активировать опцию «Копилка минут» можно, зайдя в личный кабинет. У тех, кто ранее копил гигабайты, опция будет подключена автоматически, сообщает CNews.

Самое важное - минуты за абонентом сохраняются навсегда.

Их количество будет зависеть от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.