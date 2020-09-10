Роскачество опубликовало рейтинг самых популярных смартфонов

Роскачество показало рейтинг самых популярных смартфонов.

В составленном сотрудниками Роскачества обновленном списке современных популярных смартфонов лидируют гаджеты от Samsung.

Отмечается, что во внимание брались 231 показатель. И большей частью на занятое место в рейтинге влияли характеристики встроенной камеры гаджета. Кроме того, важными были качество дисплея, производительность и время работы до очередной зарядки. Эксперты проверяли также работу динамиков, модулей связи. Все «участники» прошли тесты на устойчивость: их царапали, топили и роняли. Как уточнили в ведомстве, для всех смартфонов были одинаковые условия испытаний.

Проанализировав все данные, эксперты сделали вывод, что первое место достанется Samsung Galaxy S10+. В тройку лидеров российского рынка также вошли Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Первое время у него был больший потенциал для лидерства в списке. Отодвинула смартфон на 3-ю ступеньку плохая работа аккумулятора).

Всего же в первой десятке лучших оказались семь аппаратов бренда Samsung и пара моделей OnePlus.

Рыночная стоимость лидера списка стартует от 45 тыс. рублей, а OnePlus 8, который стоит на 10-м месте, можно купить минимум за 55 тыс.