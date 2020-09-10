В Роскачестве назвали СМС-сообщения, которые никогда нельзя открывать

Сегодня, 18:36

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В Роскачестве назвали СМС-сообщения, которые никогда нельзя открывать

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, какие СМС и почему нельзя открывать, пишет ПРАЙМ.

Чтобы уберечь свой телефон от попадания вируса, нужно как минимум не читать СМС-ки, пришедшие с незнакомых номеров. Тем более если в тексте содержится гиперссылка. Также, отмечает Боровикова, насторожить должны сообщения с пометкой Info. Подобного рода СМС рассылают, скорее всего, мошенники.

Кроме того, аферисты любят рассылать обещания выигрыша или скидок. А в сообщениях с обещаниями, как правило, скрывается вирус. Попадая в ваш компьютер, вирус открывает доступ к ваших данным, например, данным банковской карты.

Эксперт напомнила, что россияне очень часто попадаются на удочки мошенников благодаря вредоносным СМС-кам. Одним из основных признаков мошеннического сообщения специалист назвала любые обезличенные обращения без эмоциональной окраски, а также сообщения о любых выигрышах.

Подобные сообщения эксперты советуют сразу же удалять.

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