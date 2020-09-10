Эксперты рекомендуют пока не покупать iPhone 11

Цена на смартфоны iPhone 11 и iPhone SE2 вскоре обрушиться, поэтому сейчас нет смысла торопиться с их покупкой, пишет ixbt.com .

Как отмечают эксперты, снижение цены на популярные смартфоны перед выпуском новой флагманской серии – это обычное явление. А поскольку в октябре ожидается презентация iPhone 12, то iPhone 11 и iPhone SE2 могут существенно подешеветь.

По прогнозам аналитиков рынка гаджетов, снижение цены iPhone SE2 будет ощутимым даже несмотря на то, что продажи недорогих идут неплохо. Действительно, не все торговые сети работают на докризисном уровне, тем не менее, недорогие гаджеты от Apple пользуются спросом.

Опрос, который провели недавно среди потенциальных покупателей, показал, что сейчас многие из них занимают выжидающую позицию, поскольку им интересно посмотреть на новый iPhone 12, после чего будет принято решение о том, какой именно смартфон покупать.