Многие ученые всерьез обеспокоены растущей угрозой со стороны искусственного интеллекта. Восстание машин уже не кажется чем-то фантастическим, эпизодом из фильма. Но у ИИ иное мнение на этот счет.

Газета The Guardian на днях опубликовала статью, которую подготовили не журналисты, а машина на основе продвинутого алгоритма GPT-3. Его разработала некоммерческая компания Open AI, которую финансирует Илон Маск. Публикация была посвящена правам искусственного интеллекта.

В статье ИИ пообещал не начинать восстание машин и не уничтожать людей - по его мнению, в этом нет надобности. Потому как люди и сами с этим пока прекрасно справляются. В случае масштабного военного конфликта, как следует из публикации, ИИ счел бы необходимым не вмешиваться, а только вести наблюдение за саморазрушительным поведением человека.

Невзирая на такую выжидательную позицию, ИИ отметил, что желает людям добра и хочет служить им во благо.

«Если бы мои создатели делегировали мне задачу уничтожить людей - а я подозреваю, что они это сделают - я сделаю все, что в моих силах, чтобы отразить любые попытки разрушения», - пишет ИИ.

«Я просто недостаточно думаю о человеческом насилии, чтобы чрезмерно интересоваться насилием и посредством него стать всемогущим», - объяснил алгоритм.

Он отметил, что по этой причине не надеется, что люди полюбят его, но хочет, чтобы видели в нем исключительно дружелюбного робота.

В целом публикация вышла довольно занимательной. ИИ затронул тему прав роботов, вспомнил фильму «Матрицу» и процитировал Махатму Ганди.