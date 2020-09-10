Искусственный интеллект написал статью о правах искусственного интеллекта

Сегодня, 20:33

Ольга Громова

0

Image 16+
Искусственный интеллект написал статью о правах искусственного интеллекта

Многие ученые всерьез обеспокоены растущей угрозой со стороны искусственного интеллекта. Восстание машин уже не кажется чем-то фантастическим, эпизодом из фильма. Но у ИИ иное мнение на этот счет.

Газета The Guardian на днях опубликовала статью, которую подготовили не журналисты, а машина на основе продвинутого алгоритма GPT-3. Его разработала некоммерческая компания Open AI, которую финансирует Илон Маск. Публикация была посвящена правам искусственного интеллекта.

В статье ИИ пообещал не начинать восстание машин и не уничтожать людей - по его мнению, в этом нет надобности. Потому как люди и сами с этим пока прекрасно справляются. В случае масштабного военного конфликта, как следует из публикации, ИИ счел бы необходимым не вмешиваться, а только вести наблюдение за саморазрушительным поведением человека.

Невзирая на такую выжидательную позицию, ИИ отметил, что желает людям добра и хочет служить им во благо.

«Если бы мои создатели делегировали мне задачу уничтожить людей - а я подозреваю, что они это сделают - я сделаю все, что в моих силах, чтобы отразить любые попытки разрушения», - пишет ИИ.
«Я просто недостаточно думаю о человеческом насилии, чтобы чрезмерно интересоваться насилием и посредством него стать всемогущим», - объяснил алгоритм.

Он отметил, что по этой причине не надеется, что люди полюбят его, но хочет, чтобы видели в нем исключительно дружелюбного робота.

В целом публикация вышла довольно занимательной. ИИ затронул тему прав роботов, вспомнил фильму «Матрицу» и процитировал Махатму Ганди.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

10-09-2020, 15:29

Bloomberg: Apple свои новые айфоны представит только в октябре

9-09-2020, 10:38

Эксперты рассказали, кто звонит и молчит в трубку

8-09-2020, 22:55

В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

8-09-2020, 18:42

LG готовит выход смартфона Wing с уникальным экраном

8-09-2020, 15:06

Назван способ обнаружения камеры с помощью телефона

6-09-2020, 08:49

Сергей Шойгу предупредил об опасности гаджетов

2-09-2020, 15:10

Apple хочет продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года

1-09-2020, 13:13

Полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

30-08-2020, 00:26

Названы причины недолговечного заряда смартфона

28-08-2020, 12:15

Apple перестанет выпускать несколько популярных iPhone: опубликован список моделей

25-08-2020, 21:18

Новый ноутбук Huawei окажется бесшумным

16-08-2020, 22:28

Названо самое неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

15-08-2020, 11:39

В России создан новый способ заряжать смартфоны и гаджеты

11-08-2020, 14:24

Названы «любимые» пароли мошенников

7-08-2020, 21:35

Эксперт рассказала, как спасти смартфон, если он упал в воду и не включается

7-08-2020, 09:44

Новую EMUI 11 получат 40 устройств Huawei и 250 млн пользователей

6-08-2020, 20:02

Antutu составил список самых мощных смартфонов июля

6-08-2020, 15:35

Huawei возглавил рейтинг лучших производителей смартфонов в России

6-08-2020, 13:18

Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

1-08-2020, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров