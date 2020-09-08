Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Сегодня, 15:29

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Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Директор Gamesup42 Ольга Тимофеева предостерегает, что вздувшаяся батарея или перегрев смартфона могут быть тревожным предупредительным звонком о его скорой поломке.  Об этом сообщает «Прайм».

Данные показатели могут привести даже к возгоранию батареи. Также, если на экране устройства появились полосы или телефон часто «зависает», самостоятельно перезагружается или отключается, эксперт советует обратиться в сервисный центр.

«Иногда дешевле может обойтись продать устройство на запчасти и приобрести новое, чем тратиться на починку», - подчеркнула Тимофеева.

Также насторожить должна длительность работы аккумулятора. Если телефон заряжается более 1 раза в день, то стоит подумать о смене аппарата.

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