Bloomberg: Apple свои новые айфоны представит только в октябре

Сегодня, 10:38

Ольга Громова

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Bloomberg: Apple свои новые айфоны представит только в октябре

Американская корпорация Apple проведет презентацию своих новых гаджетов 15 сентября, но iPhone 12 на ней представлять не собирается.

Восьмого сентября в Купертино анонсировали свою традиционную осеннюю презентацию. Вопреки обыкновению, она пройдет не в конце первого месяца осени, а в средине - 15 сентября.

Пользователи всего мира с нетерпением ждут, пока Apple покажет новую линейку - iPhone 12, но СМИ узнали, что надеяться на это не стоит. По информации источников агентства Bloomberg, в Купертино представлять смартфоны собрались только в октябре - для них организуют отдельную презентацию.

А 15 сентября Apple, по его сведениям, покажет новый iPad Air с маленькими рамками и сканером отпечатков пальцев в клавише включения, а также умные часы Apple Watch Series 6 с датчиком кислорода в крови. На мероприятии также представят мини-версию колонки HomePod и первые накладные наушники от Apple.

Отмечается, что мероприятие по показу новой линейки смартфонов пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания пришлась именно на этап запуска смартфонов в массовое производство.

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