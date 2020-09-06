Эксперты рассказали, кто звонит и молчит в трубку

Многие россияне получают звонки с незнакомых номеров, но когда снимают трубку, на другом конце слышно лишь молчание. Попытка перезвонить обычно успехом не заканчивается. Трубку попросту никто не снимает. Между тем эксперты знают, что звонок с последующим молчанием преследует свою цель.

Это один из способов проверить контактность человека, пояснила в беседе с газетой «Известия» Алеся Боровикова, представитель пресс-службы Роскачества.

В основном, так звонят роботы. Для робота звук голоса человека - признак того, что абонент активен. В большинстве случаев, услышав «Алло», робот начинает воспроизводить рекламное объявление.

Часто россияне сами дают согласие на такие звонки, когда подписывают договора с банками, операторами мобильной связи или любыми другими компаниями.

В ряде случаев такие звонки могут поступать и от аферистов. Мошенники часто составляют базы данных потенциальных жертв. Для этого используются телефонные номера, приобретенные на черном рынке. Затем они актуализируются посредством дозвонов или перезвонов от абонентов.