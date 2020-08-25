В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

Сегодня, 18:42

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В WhatsApp обнаружена «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

Пользователям платформы WhatsApp стало известно о том, что в мессенджере начали распространяться сообщения, которые могут навредить работе смартфона.

Сообщение представляет собой бессмысленный набор символов, однако он способен вывести из строя работу приложения. Пользователи, уже столкнувшиеся с такой ситуацией, предупредили, что приложение перестает работать после получения такого вируса.

Разработчики не смогли предложить способ, позволяющий полностью защититься от мошенников. Есть вариант запретить незнакомым номерам отсылать вам сообщения, однако вирус может отправиться и от номеров в списке контактов.

Пользователи предложили одно из решений проблемы. Подействует оно только в случае, если ранее человек подключал приложение к браузеру. После получения вирусного сообщения нужно зайти в версию браузера и удалить этот диалог.

Также посоветовали просто удалить приложение и установить заново, однако все сообщения, которые присылались ранее, удалятся.

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