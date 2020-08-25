LG готовит выход смартфона Wing с уникальным экраном

Сегодня, 15:06

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LG готовит выход смартфона Wing с уникальным экраном

Корейская компания LG рассказала о новом смартфоне Wing. Презентация которого состоится 14 сентября. Главная особенность данной модели – это уникальный экран.

В смартфоне LG Wing будет 2 дисплея, расположенных один за другим, которые можно будет поворачивать на 90 градусов. Это позволит менять дисплей на портретный и альбомный режим. Более того, основной экран 6,8 дюйма в альбомном положении открывает новую панель в 4 дюйма. Разработчики утверждают, что смогли найти новые форм-факторы.

Смартфон оснащен игровым процессором Qualcomm Snapdragon 765G, который будет регулировать работу тройной камеры на 64 Мп. Стоимость данного «зверя» будет приблизительно 1000 долларов.

Корейские разработчики уже заявили о разработке улучшенной модели LG Wing, в котором корпус будет оснащен еще одним дисплеем.

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