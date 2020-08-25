Сергей Шойгу предупредил об опасности гаджетов

Президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу считает, что люди из-за того, что много времени проводят в гаджетах, меньше стали путешествовать, а живут неинтересной жизнью.

Шойгу отрицательно высказывается о влиянии гаджетов на людей, он даже называет их врагами человечества.

"Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул",- отметил глава Минобороны.

Президент РГО отметил, что его цель - это сделать путешествия популярными, чтобы люди поняли, как много они теряют, отказываясь от этого.

Также он считает, что вред смартфонов и других гаджетов в том, что они дают людям иллюзию насыщенной жизни. В реальности телефон - это проводник лишней информации.

Шойгу настоятельно рекомендует не увлекаться излишней информацией, а изучать страну самостоятельно, путешествуя.

Русское географическое общество (РГО) было основано в 1845 г. императором Николаем I по замыслу адмирала Федора Литке. В сентябре 2020 года РГО отпраздновало 175-летие. Это большое общество, количество членов которого насчитывает более 23000 человек в России и за границей. Шойгу является главой РГО с 2009 года, а попечительский совет возглавляет Президент РФ Владимир Путин.