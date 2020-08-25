Полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

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Полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

Не так давно в Сеть просочились сведения, касающиеся полных характеристик флагманского iPhone 12 Pro Max. Правда, не совсем ясно, как именно к инсайдеру попала данная эксклюзивная информация. Многие склонны считать, что здесь непосредственно «замешаны» сами сотрудники корпорации Apple.

Итак, по слухам, @LeaksApplePro, опубликовавшему с своем Тwitter-аккаунте скриншоты сравнения iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro Max, они достались от сотрудника маркетингового отдела Apple. У iPhone 12 Pro Max должен быть процессор A14 Bionic с системой Neural Engine четвертого поколения, OLED-дисплей Super Retina XDR на 6,7 дюйма с разрешением 2788 ? 1284 пикселя. Обещаются также технологии True Tone и широкий цветовой охват.

Камеры остаются в том же количестве - 3 штуки, однако с выросшим разрешением 12-16 Мп. Новинку оборудуют сверхширокоугольным модулем с диафрагмой ?/2.4, широкоугольным — ?/1.8, телефото — ?/2.0, а также сканером LiDAR. Видеосъемка будет проводиться в 4K с частотой 24, 30, 60 или 120 кадров в секунду, а запись замедленного видео 4K с частотой 120 и 240 кадров в секунду.

Создатели также обещают и увеличенное на 120 минут время автономной работы без подзарядки, чем сейчас у iPhone 11 Pro Max.

Относительно ценовой политики можно сказать следующее: стоимость базовой модификации будет 1,1 тысячи долларов до уплаты налогов. Столько же стоил  iPhone 11 Pro в прошлом году. Кстати, эта модель исчезнет из продажи на официальном сайте Apple, чтобы модели не составляли друг другу конкуренцию.

Официальное представление линейки iPhone 12 должно быть в октябре. Ожидается, что уже через неделю после этого iPhone 12 и 12 Max поступят в продажу. А вот iPhone 12 Pro и 12 Pro Max придется подождать немного дольше.

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