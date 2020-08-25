Названы причины недолговечного заряда смартфона

Специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал причины, из-за которых быстро заканчивается заряд аккумулятора смартфона, пишет Прайм.

Одним из наиболее важных факторов является подключение устройства к другим гаджетам. Также значительную роль по высасыванию энергии играют приложения, работающие в фоновом режиме.

Для того чтобы оценить, что влияет на быструю разрядку смартфона, следует в первую очередь проверить фоновый режим гаджета. В современных устройствах проблема решается производителями закладыванием функции автоматического закрытия неиспользуемых в данный момент приложений. Но иногда это приводит к некоторым неудобствам, так как уведомления не настроены на все приложения.

Если вы хотите, чтобы устройство работало как можно дольше без зарядки, следует отключать геолокацию, уменьшить яркость экрана и не забывать отключать Bluetooth.

Также эксперты советуют не пользоваться долго смартфоном на морозе, так как современные аккумуляторы являются литий-ионовыми, а из-за холода их срок службы значительно уменьшается.