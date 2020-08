Apple перестанет выпускать несколько популярных iPhone: опубликован список моделей

Американская корпорация Apple после вывода на рынок линейки iPhone 12 перестанет выпускать популярные модели смартфонов прошлых лет, которые до сих пор являются актуальными и пользуются шальным спросом у юзеров со всего мира. Информацией на своей страничке в Twitter поделился инсайдер iAppleTunes.

По его сведениям, в Купертино намерены отказаться от выпуска iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone XR. Актуальным смартфоном линейки останется iPhone 11. На рынке базовая модель будет продаваться по цене от 549 долларов.

Новые iPhone 12, как следует из инсайдерской информации, будут доступны по цене от 700 до 1400 американских долларов. Презентацию в Купертино планируют на конец сентября, но в продажу новые «яблоки» поступят позже.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549