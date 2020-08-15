Новый ноутбук Huawei окажется бесшумным

Вчера, 22:28

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Новый ноутбук Huawei окажется бесшумным

19 августа ожидается презентация нового флагманского ноутбука Huawei Matebook X 2020. Он будет оснащен качественным экраном в 13 дюймов с разрешением 3К. Что касается охлаждения, то над новым вариантом работы длились около трех лет. А все дело в том, что новая модель имеет подключение тепловых трубок к петлям крышки, что в свою очередь и выполняет роль радиаторов. Поэтому устройство будет работать совершенно тихо, не издавая никаких шумов.

От Huawei Matebook X 2020 ждут, что он окажется тонким и легким и при этом размером будет с лист А4. Ноутбук может получить и процессоры Tiger Lake, премьера которых будет в начале сентября текущего года.

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