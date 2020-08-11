Названо самое неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

Сегодня, 11:39

Ольга Громова

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Названо самое неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

От Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, исходит электромагнитное излучение. Поэтому всем россиянам, которые беспокоятся за свое здоровье, директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рекомендует переместить устройство подальше от своего спального места.

В ходе беседы с агентством «Прайм» эксперт сообщил, что на текущий момент проведено очень много исследований, посвященных влиянию 

Wi-Fi-волн. Пока ни одна группа ученых не смогла найти доказательства тому, что они наносят вред здоровью человека.

«Электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника», — поведал Косарев.

Эксперт добавил, что если человек убежден, что излучение от роутера небезопасное, его для собственного спокойствия следует переместить в коридор или еще куда-нибудь - подальше от спального места.

Для полной уверенности и пущей безопасности устройство на ночь можно выключать.



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