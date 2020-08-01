В России создан новый способ заряжать смартфоны и гаджеты

Российские ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию, которая позволяет заряжать смартфоны от солнечных батарей в форме стикеров.

Презентацию своей разработки они провели в рамках конкурса «Новатор Москвы», передает Ferra .

Авторы технологии рассказали, что им удалось создать батареи, которые поглощают тусклый рассеянный свет офисных ламп. Это получилось в результате использования кремния перовскитов. Эксперты отмечают, что коэффициент поглощения данного материала примерно в 2 раза выше, чем у аналогов.

Чтобы обеспечить энергией, к примеру, Wi-Fi транслятор, достаточно лишь 5 квадратных сантиметров перовскитных солнечных элементов. А работу Bluetooth-передачи обеспечат 12 квадратных сантиметров солнечных элементов.

Руководитель данного проекта, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Данила Саранин отметил, что такие батареи можно даже печатать на принтерах, что существенно снижает их себестоимость.