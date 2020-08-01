Названы «любимые» пароли мошенников

Сегодня, 21:35

Александр Зуев

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Названы «любимые» пароли мошенников

С появлением Интернета в жизни людей появилась и опасность, что их личная информация может оказаться в распоряжении киберпреступников.

В этой связи директор компании «Интеллектуальный Резерв», специализирующейся на инфобезопасности, Павел Мясоедов назвал «любимые» пароли мошенников. По его словам, речь идет о паролях, которые легко подобрать. Самыми простыми являются комбинации по типу qwerty, номер телефона, день рождения, свое имя или другие известные данные. Чтобы защититься от хакеров, следует  создавать более сложные пароли – до 15 символов. В таких сложных комбинациях должны быть строчные и заглавные буквы.

Эксперт также  советует использовать для каждого сервиса или сайта отдельный пароль или прибегать к  помощи  программ — менеджеров паролей.

Мясоедов также отмечает, что пароль к почте обязательно должен быть сложным,  так как при взломе злоумышленники могут получить доступ и к другим сервисам. Также эксперт предлагает использовать двухфакторную аутентификацию. Речь идет об использовании смартфона или отдельного аппаратного ключа для обеспечения дополнительного уровня безопасности.

Если пользователь сомневается в надежности своего пароля, то есть способ проверить его. На порталах компании есть сервис для сравнения придуманной комбинации с тем, что уже утекло в сеть и стало достоянием мошенников.

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