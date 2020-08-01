Эксперт рассказала, как спасти смартфон, если он упал в воду и не включается

Сегодня, 09:44

Ольга Громова

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Эксперт рассказала, как спасти смартфон, если он упал в воду и не включается
Упавший в воду телефон

Упавший в воду смартфон - неприятность, которая в силу стечения обстоятельств либо по неосторожности может случиться с каждым. Но даже в этом случае не стоит расстраиваться - «утопленника» можно вернуть к жизни. Как спасти смартфон, если он упал в воду и не включается, рассказала Александра Гаврилова, директор по стратегическим коммуникациям аналитического центра "Цифровые платформы".

Эксперт говорит, что современные смартфоны, в основном, имеют защиту от влаги. Если человек быстро вытащил устройство из воды, возможно, с ним ничего и не произойдет - оно останется невредимым. Но все же не стоит экспериментировать. Желательно после извлечения из жидкости гаджет выключить и оставить его на сутки просыхать. Только после этого устройство можно попытаться включить.

Если это безрезультатно, смартфон оказался не водостойким и отказывается подавать признаки жизни, нельзя нажимать на все кнопки подряд, трясти его или стучать по нему. Это все может закончиться выходом из строя системной платы. В этом случае точно будет лучше покупать новое устройство.

«Не пробуйте сушить его самостоятельно — рискуете повредить детали. В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и просушить в нужных местах, и стоит все это не очень дорого. Выбрав такой путь, вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового смартфона», - посоветовала Гаврилова в интервью РИА Новости.
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