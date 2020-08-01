Huawei возглавил рейтинг лучших производителей смартфонов в России

Сегодня, 13:18

Анна Морозова

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Huawei возглавил рейтинг лучших производителей смартфонов в России
Компания Huawei

Аналитическая компания Canalys составила рейтинг лучших производителей смартфонов в России на основании данных второй половины 2020 года.

Лидирующую позицию занял Huawei. Китайская компания продемонстрировала лучший результат. Рыночная доля производителя составила 30%, а годовой прирост - 8%. На втором месте оказался китайский бренд Xiaomi. Его рыночная доля равна 24%, а годовой прирост 40%. Третье место в рейтинге заняла компания Samsung с рыночной долей 22%. При этом южнокорейский производитель лишился 43% за год.

Не вошла в тройку лидеров компания Apple. Бренд оказался на 4 месте с долей на рынке, равной 11% и годовым приростом, составляющим 12%.

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