Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

1-08-2020, 16:59

Александр Зуев

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Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Пользуясь точками раздачи Wi-Fi в общественных местах, необходимо знать о том, на какие сайты заходить небезопасно. Об этом рассказали эксперты в области кибербезопасности. Как выяснилось, в числе таких интернет-ресурсов оказались социальные сети, сайты банков и почтовые ящики. Эксперты говорят, что  нежелательно посещать сайты, запрашивающие пароли и личные данные. То есть лучше избегать интернет-ресурсы, на которых надо проходить регистрацию или авторизацию. Также через общественные сети не стоит делать онлайн-покупки.

Более того, некоторые специалисты рекомендуют полностью отказаться от использования общественного Wi-Fi. Дело в том,  что через него хакеры могут перехватить любые данные пользователя, пишет РИА Новости. 

Но есть сайты, которые не несут никакой угрозы. Речь идет о новостных и других информационных ресурсах.

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