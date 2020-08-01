Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Пользуясь точками раздачи Wi-Fi в общественных местах, необходимо знать о том, на какие сайты заходить небезопасно. Об этом рассказали эксперты в области кибербезопасности. Как выяснилось, в числе таких интернет-ресурсов оказались социальные сети, сайты банков и почтовые ящики. Эксперты говорят, что нежелательно посещать сайты, запрашивающие пароли и личные данные. То есть лучше избегать интернет-ресурсы, на которых надо проходить регистрацию или авторизацию. Также через общественные сети не стоит делать онлайн-покупки.

Более того, некоторые специалисты рекомендуют полностью отказаться от использования общественного Wi-Fi. Дело в том, что через него хакеры могут перехватить любые данные пользователя, пишет РИА Новости.

Но есть сайты, которые не несут никакой угрозы. Речь идет о новостных и других информационных ресурсах.