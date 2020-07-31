Amazon выделит $10 млрд на спутниковую систему связи

Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon выделит более 10 млрд долларов на глобальную сеть спутникового Интернета. О новом проекте под названием Kuiper, который предполагает создание более 3200 спутниковых каналов, сообщил вице-президент компании Дэйв Лимп. Ожидается, что проект принесет многомиллиардные доходы.

Бизнесмен заявил, что Kupier обеспечит доступ к Интернету для жителей отдаленных регионов, в которых отсутствует надежное широкополосное соединение или его нет совсем. Лимп отметил, что таких мест на Земле очень много. Он сказал, что благодаря инвестициям в спутниковую сеть будут созданы новые рабочие места. Также это поспособствует развитию инфраструктуры в США.

30 июля американским Федеральным агентством по связи (FCC) была одобрена реализация проекта Kupier. В ведомстве сообщили, что проект принесет пользу обществу, если будут соблюдены необходимые условия и требования.

Amazon планирует запустить 3236 спутниковых каналов. Осуществление проекта будет проходить в 5 этапов. Частичная работа сети будет запущена при появлении на околоземной орбите созвездия из 578 спутников. Отмечается, что помимо широкополосной связи в отдаленных регионах проект предполагает предоставление услуг мобильной связи для морских и воздушный судов, а также для наземного транспорта.

В мае сообщалось о намерении Amazon купить компанию Zoox, разрабатывающую беспилотный транспорт.

Самый крупный в мире онлайн-ритейлер Amazon появился в июле 1995 года. Компания осуществляет свою деятельность во многих странах мира, включая США.