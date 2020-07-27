В iPhone 8 и iPhone X обнаружили критическую уязвимость для взлома

Команда разработчиков Pangu из Китая сообщила об обнаруженной уязвимости процессоров смартфонов и планшетов Apple, которая позволяет обойти защиту и совершить взлом совершенно любого устройства «яблочного» производителя. Специалисты отмечают, что ликвидировать брешь на программном уровне не представляется возможным.

Проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection). Именно они отвечают за сохранность информации, относящейся к разряду конфиденциальной, включая пароли и биометрические данные.

Для взлома хакеры используют эксплойт Checkm8. Ему под силу обойти автоматическую блокировку смартфона после десяти неверных попыток ввода пароля.

В конечном итоге злоумышленники могут подобрать код для разблокировки iPhone, вводя пароль хоть тысячу раз. Но при этом без физического доступа к аппарату подобный взлом невозможен.

Провернуть подобное можно на любых iPhone или iPad, построенных на чипах А7-А11. Практически речь о «яблокофонах», начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone X.