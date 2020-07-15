Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

Сегодня, 15:10

Ольга Громова

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Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

В Сети назвали возможную дату презентации нового iPhone 12. Китайское специализированное издание Gizchina со ссылкой на инсайдера в корпорации Apple сообщило, что новые аппаратные новинки в Купертино задумали представить в ходе специального мероприятия, запланированного на 8 сентября 2020 года.

В случае если эта неофициальная информация окажется правдивой, уже через полтора месяца «яблочная» корпорация презентует линейку смартфонов нового поколения iPhone 12. 

Также ожидается анонс новых планшетных компьютеров iPad, умных часов Apple Watch, а также беспроводной зарядки Apple AirPower. 

Помимо этого, источник издания поделился тем, что второе мероприятие пройдет вскоре после первого. На 27 октября сего года Apple запланировала еще одно представление новинок. Тогда специалисты Купертино будут презентовать новые планшеты iPad Pro, новые MacBook и MacBook Pro на процессорах Apple Silicon.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса корпорация поддержит традицию онлайн-презентаций.

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