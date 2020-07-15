«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix

Сегодня, 17:52

Виталий Фетисов

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«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix
«Касперский»

Работниками «Лаборатории Касперского» было обнаружено 24 тыс. попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, об этом говорится на сайте самой лаборатории. Хакеры обманули пользователей и припрятали опасные программы под самые ходовые сериалы таких компаний как: Disney+ и Netflix. Часто использовалось именно название сериала «Мандалорец». И это сработало, поскольку таких пострадавших было насчитано 5577 человек. Это произошло за определенный период времени, начиная с января 2019 года и по апрель 2020 года.

«Если поднимается популярность платформ, то соответственно будет больше внимание со стороны хакеров», - об этом заявил аналитик компании Антон Иванов.

Он же дал совет, чтобы избежать такой атаки, стоит использовать только официальные платформы. Еще раньше эксперты «Лаборатории Касперского» заметили множество мошеннических сайтов, что предлагали социальные выплаты. За полгода уже было обнаружено больше 23 тыс. таких неправдивых ресурсов и это в несколько раз превышает данные за тот же период прошлого года.

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